Oosterscheldekering getest voor effecten zeespiegelstijging

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt kennisinstituut Deltares of de Oosterscheldekering nog voldoende bescherming biedt tegen overstromingen. Het instituut gaat tot in detail meten welke krachten het stromende en golvende water uitoefent op de kering. Daarbij kijkt Deltares ook naar de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging. Het instituut krijgt op die manier cruciale informatie voor vervolgonderzoek. Ook op langere termijn zal de kering moeten blijven voldoen aan de veiligheidseisen voor overstromingen zoals die zijn vastgelegd in de Omgevingswet, meldt het instituut.

De 9 kilometer lange kering beschermt een groot deel van Zeeland sinds 1986 tegen hoogwater. Door beweegbare schuiven in de kering is de instroom van zout water en eb en vloed behouden gebleven.Na meer dan 35 jaar gebruik is het nodig om grote onderdelen van de kering te vervangen of op te knappen. Daarom onderzoekt Deltares met een schaalmodel in hoeverre de onderdelen van de kering, waaronder de schuiven, bestand zijn tegen de kracht van water.