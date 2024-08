Groep Oostenrijkse klimaatbetogers geven protesten op

De actievoerders worden door hun acties ook 'klimaatklevers' genoemd. Ze willen dat "het behoud van het klimaat in de wet wordt verankerd", maar denken dat niet meer te bereiken met hun protesten. "We zien daar geen mogelijkheden voor succes meer in", aldus de verklaring. "Oostenrijk wil onwetend blijven over fossiele brandstoffen en maakt zich zo medeplichtig aan de dood van miljarden mensen", aldus Die Letzte Generation Österreich.