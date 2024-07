Ook warmterecords gebroken in juni

In juni is wereldwijd een gemiddelde temperatuur van 16,66 graden gemeten. Nog nooit was het in die maand zo warm. Het is de dertiende maand op rij met een temperatuurrecord.

"Dit is meer dan een afwijking in de statistiek. Dit toont een grote en voortgaande verschuiving in ons klimaat. Zelfs als deze reeks extremen ooit eindigt, zullen we nieuwe records krijgen. Dit is onvermijdelijk, tenzij we stoppen met broeikasgassen in de lucht en de oceanen te stoppen", aldus directeur Carlo Buontempo van de Europese klimaatdienst Copernicus.