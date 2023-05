Ook klimaatactie gepland bij oliebedrijf TotalEnergies

Exacte details over hoe het protest bij de vergadering in de Parijse concertzaal Salle Pleyel eruit gaat zien en het aantal deelnemers geeft 350.org niet vanwege "veiligheidsredenen".

Volgens de activisten blijft TotalEnergies doorgaan met investeringen in nieuwe fossiele projecten in Zuid-Amerika en Afrika. Ook is het bedrijf betrokken bij de aanleg van een groot oliepijpleidingproject in het oosten van Afrika. Verder zou TotalEnergies volgens 350.org al sinds 1971 weten dat zijn activiteiten bijdragen aan klimaatverandering.