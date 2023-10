Ook in de zorg moet een patiënt vegetarisch kunnen eten

Op 24 oktober krijgt de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie overhandigd voor het recht op vegetarische voeding in de zorg. Eerder dit jaar ontving Staatssecretaris Maarten van Ooijen de petitie al. Hij zegde toen toe zich in het overleg met Minister Kuipers en Staatssecretaris Helder (langdurige zorg) sterk te zullen maken voor dit onderwerp.

Wie de pech heeft in het ziekenhuis of een zorginstelling te belanden heeft geen recht op vegetarische of plantaardige voeding. Het is maar afwachten wat de instelling de patiënt voorschotelt. De Vegetariërsbond verzamelde meer dan 6.000 handtekeningen van mensen die de petitie steunen en soms ook zelf op dit gebied problemen hebben ondervonden. Er bestaat geen recht op vegetarische voeding in de zorg. In een aantal gevallen moet voor deze optie bijbetaald worden.

Vegetarische voeding past binnen een gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Het is daarom vreemd dat veel zorginstellingen niet- of weinig op deze voedingswijze inspelen. Er zijn in Nederland 1 miljoen vegetariërs. Daarnaast is het eten van vlees voor 8 op de 10 mensen geen dagelijkse kost meer. Voor gedetineerden is de zaak beter geregeld.

draagt daar directeur er zorg voor dat bij de verstrekking van voeding zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de levensovertuiging van de gedetineerden. De Vegetariërsbond vindt dat dit ook voor zorginstellingen het uitgangspunt zou moeten zijn en formuleert in haar petitie de volgende eisen:

Overal in de zorg heeft de patiënt/cliënt recht heeft op een volwaardige vegetarische of plantaardige maaltijd met verse ingrediënten.

Het vegetarische/plantaardige menu is net zo afwisselend als de overige maaltijden.

Bij zorg waarbij de patiënt/cliënt meerdere dagen afhankelijk is van de door de zorginstelling aangeboden maaltijden, wordt er voor gezorgd dat de voeding door de week heen volwaardig is.

Minder dierlijke eiwitten

Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid valt niet te begrijpen dat er niet meer aandacht is voor vegetarische en plantaardige voeding. De impact van vleesproductie op milieu, waterverbruik en de verspreiding van zoönose (ziekten die van dier op mens overgaan) is door de intensieve veehouderij enorm. Daarbij heeft de overheid zich in de Nationale Eiwitstrategie ten doel gesteld dat er in de toekomst flink minder dierlijke eiwitten geconsumeerd worden.

Eerder dit jaar presenteerde de Vegetariërsbond een onderzoek van de WUR waaruit bleek dat de gezondheidskosten van overconsumptie van rood en bewerkt vlees in Nederland 657 miljoen per jaar bedragen. De Vegetariërsbond is, opgericht in 1894, is dé deskundige op het gebied van vegetarische voeding en geeft voor Nederland het V-Label voor vegetarische en veganistische producten uit, dat inmiddels op ruim 2000 verpakkingen in de supermarkt te vinden is.

