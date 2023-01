Ook in de Achterhoek kan er te veel luchtvervuiling zijn

Een longpatiënt in het buitengebied van een plaats in de Achterhoek kreeg van haar longarts het advies om te gaan verhuizen, vanwege veel overlast van fijnstof, afkomstig van een varkenshouderij in de buurt. Antibioticakuren hielpen haar niet. Blijkbaar is ook de Achterhoek voor sommige mensen met longproblemen niet schoon genoeg. Dit terwijl 'luchtvluchtelingen' uit de 'vieze' Randstad juist naar het oosten gaan voor hun gezondheid, schrijft de Gelderlander.

Ze heeft het advies van haar arts deels opgevolgd: in de zomermaanden woont ze aan zee. Longartsen adviseren geregeld patiënten die op plekken met veel uitstoot van vieze lucht wonen om een leven elders te beginnen. Longpatiënten die elke dag last ervaren van fijnstof of bepaalde prikkelende geuren uit de omgeving, adviseren wij doorgaans te verhuizen naar een gebied met schonere lucht", zegt een woordvoerder van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. "De ervaring leert dat ze daar baat bij hebben, dat ze dan minder last hebben van hun longaandoening."