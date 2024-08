Ook Duitse deelstaat geeft vergunning voor gasboring Schiermonnikoog

Dit betekent dat ONE-Dyas nu alle vergunningen in Duitsland en Nederland binnen heeft voor het project. Het Nederlandse bedrijf wil later dit jaar met de werkzaamheden beginnen. De boringen zijn gepland op een diepte van 1,5 kilometer tot 3,5 kilometer. De verwachte hoeveelheid te winnen aardgas voor het hele project varieert van 4,5 miljard kubieke meter tot 13 miljard kubieke meter.

Het Nederlandse energiebedrijf ONE-Dyas mag de komende achttien jaar bij Schiermonnikoog naar gas boren in de Noordzee. Het Bureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie (LBEG) in de Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen heeft hiervoor een vergunning gegeven.

Het project stuit nog steeds op grote bezwaren. Milieubeschermingsgroepen en eilandbewoners in Duitsland en Nederland zijn tegen het project. In Duitsland bestaat nog de mogelijkheid om tegen de vergunning in beroep te gaan.

ONE-Dyas-topman Chris de Ruyter van Steveninck is blij met de vergunning. "Het verkrijgen van groen licht in zowel Nederland als Duitsland laat zien dat we het juiste doen en dat we het project overtuigend hebben ontwikkeld."

Milieueffecten van gaswinning

Onderdeel van de vergunningsaanvraag was een uitgebreide milieueffectrapportage waaruit blijkt dat het project geen significant negatieve impact heeft op de omgeving. "Deze conclusie komt overeen met die van het Nederlandse milieueffectrapport, het meest uitgebreide onderzoek ooit naar de milieueffecten van een gaswinningsproject in Nederland", stelt ONE-Dyas.

Het bedrijf wil eind dit jaar het eerste aardgas leveren aan Nederlandse en Duitse huishoudens en bedrijven. Eerder deze maand installeerde het daarvoor een boorplatform in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Beschadiging natuurlijke riffen

Of de boorplannen door kunnen gaan, is nog niet helemaal zeker. De rechtbank in het Duitse Oldenburg verbood vorige week de aanleg van de kabels die het boorplatform van groene stroom moeten voorzien. Milieuorganisatie Deutschen Umwelthilfe (DUH) had bezwaar gemaakt tegen de aanleg van de kabel, omdat volgens de organisatie natuurlijke riffen beschadigd kunnen raken.

ONE-Dyas bevestigt dat door de uitspraak van de Duitse rechter mogelijk enige vertraging kan ontstaan. "Maar we gaan ervan uit dat we dit in onze planning kunnen inpassen, zodat we eind dit jaar het eerste gas kunnen leveren."