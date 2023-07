Ooievaarsnest bóvenop nest van torenvalk | Zelf Geschoten

Het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat er geen enkele wilde ooievaar meer in Nederland broedde. Met de reputatie als geluksbrenger, en als een van de opvallendste vogels van ons weidelandschap, is er vanaf de jaren 70 met man en macht gewerkt om de ooievaar weer terug te krijgen. Inmiddels is dat zo goed gelukt, dat ze weer uitwijken naar broedplaatsen die van oorsprong heel gewoon zijn voor dit klepperende beest: het bos.