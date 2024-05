Ooievaar op flats en Ridderzaal

Niet in het Haagse Bos, maar wel eromheen, huist een bekende bewoner van Den Haag. Wellicht zelfs de belangrijkste ereburger van de stad – en dan hebben we het niet over de Koning en zelfs niet de Premier. De ooievaar, al eeuwen het icoon van de stad. Letterlijk, want hij prijkt op het stadswapen. En dat een verdient hoog bezoek.

De ooievaar is inmiddels helemaal terug in Nederland, maar dat was vorige eeuw wel anders. Toen was hij door het gebruik van bepaalde insecticiden bij ons verdwenen. Na herintroductie is hij weer helemaal terug in ons land en dus in Den Haag.