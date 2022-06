Oog in oog met de natuur

Het is belangrijk te onthouden dat natuurfotografie verstorend kan zijn voor de dieren, zeker als je te dichtbij komt. Houdt daarom gepaste afstand en gebruik voor close-up shots het liefst een hulpmiddel als een telelens. Lees meer in de fotocode .

Natuurfotografen staan het liefst oog in oog met een dier. Met een beetje geluk kan je het dier dat je op de foto wil zetten zelfs recht in de ogen kijken. En wat een variatie in ogen kent de natuur! In deze fotoserie een selectie van natuurfoto’s met oogcontact. Wat is er zo bijzonder aan de ogen van deze dieren?

Oranjetipje © YvonneHoenen

Naast de prachtige vleugels van vele soorten zijn ook de grote, samengestelde ogen van de vlinder heel opvallend. De ogen bestaan uit honderden kleine zeshoekige facetten. Elk deel ziet een klein stukje van de wereld en samen vormen ze een mozaïek aan beeld.

Haas

Haas © Anke Oudejans

De haas kan met zijn ogen 360 graden zien. Omdat zijn ogen aan de zijkant van zijn kop zitten, kan het dier zich een compleet beeld van de omgeving vormen, zonder daar zelf voor te hoeven draaien.

Springspin

Springspin © macrodaan

De springspin heeft vier opvallende ogen aan de voorkant van zijn kop. Maar zelfs met één oog kan de spin al diepte zien. Zijn oog bestaat uit vier lagen lichtgevoelige cellen op elkaar die verschillend scherpstellen, waardoor de spin heel goed diepte kan zien.

Wild zwijn

Jong wild zwijn © Marcel Versteeg

Het wild zwijn heeft erg kleine ogen en zijn zicht is heel slecht. Het dier compenseert dat met zijn scherp gehoor en goede neus. Als je oog in oog staat met een zwijn, zal het niet meteen reageren wanneer je je stilhoudt. Pas als hij je ruikt of hoort, neemt het zwijn de benen.

Roodborstje

Roodborstje © HarryH

De migratie van vogels is een groot mysterie. Hoe kunnen ze zich zo goed oriënteren in de lucht? Volgens onderzoekers kunnen sommige vogels, zoals het roodborstje, dat doen door het lichtgevoelig eiwit in hun ogen dat reageert op het aardmagnetisch veld. Hoor meer over de vogeltrek in de podcast.

Reebok

Reebok © J.a.ws

Ook de ree heeft grote ogen aan de zijkant van de kop, waardoor het dier een gezichtsveld heeft van 280 graden. Reeën zien maar beperkt kleuren maar wel veel contrast. Dat is handig om goed te zien in het donker.

Uil

Ransuil, Steenuil, Kerkuil © ingmar2 - Theo de Wild - Theo de Wild

Aan de kleur van zijn ogen kan je zien wanneer de uil vliegt en jaagt. Uilen met oranje ogen, zoals de ransuil, vliegen meestal in de schemering. Uilen met gele ogen, zoals de steenuil, vliegen ook overdag. En uilen met zwarte ogen, zoals de bosuil, vliegen meestal ’s nachts. Het is echter niet zo dat de oogkleur er ook echt voor zorgt dat de uil beter ziet op dat tijdstip. Lees hier meer over de ogen van de uil.