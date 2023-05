Onzeker of landbouwakkoord deadline haalt

Adema zelf weet overigens ook nog steeds niet of er woensdag een akkoord ligt. "Dat moeten we afwachten de komende periode", zei hij vrijdag 12 mei voor de wekelijkse ministerraad. Er liggen vijf dagen voor het cruciale overleg nog steeds "een paar hele stevige thema's waar we uit moeten komen". Het kan volgens Adema niet zo zijn dat afspraken over de landbouw tot 2040 vallen of staan bij enkele dagen. Overigens duren de onderhandelingen inmiddels al veel langer dan verwacht.