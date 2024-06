'Onze' otter wordt in België met open armen ontvangen

Hij wordt ook wel de ambassadeur van de waternatuur genoemd: de otter. Vanuit de Weerribben heeft onze otter zich de afgelopen jaren over Nederland verspreid. Dat gaat zo goed, dat ze in België staan te trappelen onze otters te verwelkomen. Maar hoe ze dat precies moeten aanpakken, daar wilden de Belgen wel meer over weten. Daarom was er afgelopen week een afvaardiging van zo'n 20 belgen uit de natuurwereld in Nederland op bezoek.

"Vanuit de Weerribben, waar de otter in 2012 is uitgezet, verspreidt de otter zich over Nederland. Dat gaat zo goed, dat er ook al enkele otters de Belgisch-Nederlandse grens oversteken" , zegt Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging. En dat is goed nieuws, want precies rond België zit een soort 'gat'. Er zit een grote populatie in Oost Duitsland, in West Frankrijk en dus in Nederland. "Als we die drie met elkaar kunnen verbinden in België zou dat heel mooi zijn" ,zegt van Norren.