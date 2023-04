Ontwerper van verpakking moet nadenken over afvalvermindering

De twee 'plastic influencers' hebben met hulp van burgers onderzoek gedaan naar uitpuilende prullenbakken in heel Nederland. Ze signaleren op basis van bijna tweeduizend ingestuurde foto's van overvolle bakken dat de prullenbak zélf ook een bron van zwerfafval wordt als het afval er niet meer in past. "Met de beste bedoelingen zullen consumenten hun afval erbij proberen te proppen en als dit niet meer lukt hun afval op of naast de prullenbak plaatsen", schrijven de twee in hun rapport. "Deze zogenoemde bijplaatsing is gevoelig voor wind, weer en fauna dat met het afval aan de haal gaat zoals meeuwen, kauwen, roeken, kraaien, ratten en muizen."