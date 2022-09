Ontmoeting tussen kat en vos | Zelf Geschoten

Op de vroege ochtend vindt langs een bosrand in Steenbergen een onverwachte ontmoeting plaats tussen een kat en een vos. Wat nu? De kat zet de eerste stap: stoïcijns loopt het dier langs de vos, die verbaasd toekijkt. Gefilmd door R. Asselbergs.

Vossen die zich rot schrikken van een kat, egels die zich niks aantrekken van de kater naast zich en eksters die niks moeten hebben van de kat die in hún boom zit. De gewone huiskat maakt regelmatig kennis met wilde dieren. We doken in de archieven en kozen de meest opmerkelijke ontmoetingen uit voor een compilatie!