Ontelbaar veel slakken in Voornes Duin

We beginnen onze tocht in een duinbos. Hier gaan we op zoek naar de schorshoren die uitsluitend op schors van bomen leeft met een lage zuurgraad, zoals iepen. Ze eten algjes, korstmossen en mossen. Het is een zeldzame soort en komt vooral bij de kust voor in vochtige bossen. Je hebt twee soorten schorshoren, de gewone en het vergeten schorshorentje. Die laatste was lang geleden al wel eens ontdekt, maar nooit wetenschappelijk beschreven. Een professor die de soort later toch ging beschrijven, heeft hem vervolgens toepasselijk het vergeten schorshorentje genoemd. In ons land werd die voor het eerst in 2005 ontdekt, hier op Voorne.