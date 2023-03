Ontdekking: lichtdoorlatende zonnecel waar plant onder kan groeien

Het telen van gewassen in een kas en het opwekken van zonne-energie kunnen uitstekend hand in hand gaan, volgens onderzoekers van de Universiteit van Californië. Ze hebben een dak ontwikkeld dat volledig is gemaakt van een speciaal soort lichtdoorlatende zonnecellen. Planten groeien daar zelfs sneller onder dan onder gewone daken van glas, melden de ontwikkelaars in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Sustainability.