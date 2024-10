Ongeduldige partijen opperen deadline groene afspraken industrie

Tot frustratie van partijen in de Kamer. "De gesprekken lopen nu meer dan twee jaar. Er wordt flink op los vergaderd volgens mij, en er zijn núl bindende afspraken gemaakt", verzuchtte VVD-Kamerlid Silvio Erkens in een debat. Hij roept zijn partijgenoot en minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) op "haar nek uit te steken om een paar van die deals te gaan sluiten".

PVV'er Alexander Kops vraagt zich af of het kabinet niet heeft onderschat wat er allemaal bij zo'n maatwerkafspraak komt kijken. Hij wil uitleg hierover van Hermans. Vooral de afspraken met Tata Steel zijn van belang, zo bleek ook in de Kamer. Niet alleen omdat het staalbedrijf voor gezondheidsverbetering in de omgeving moet zorgen, maar ook omdat het van groot belang is voor de Nederlandse en regionale economie.

Het kabinet is niet van plan om eindeloos te blijven praten met bedrijven die te weinig ambitie tonen om tot goede klimaatafspraken te komen, aldus minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei. Als sommige vervuilers in de industrie te weinig voortgang boeken "moeten we ook bereid zijn om te stoppen en te zeggen: hier is geen afspraak mee te maken". Hermans wil "focus aanbrengen" in de zogenoemde maatwerkaanpak. "Eindeloos doorpraten" heeft bij sommige bedrijven geen zin.