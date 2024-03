Onduidelijkheid rond ideeën omstreden gasplannen Waddenzee

Het ministerie van Economische Zaken heeft een aanvullende milieutoets, die nodig is om een nieuw gasveld aan te boren in de Waddenzee, niet laten controleren door onafhankelijke deskundigen. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV). De onafhankelijke Commissie Milieueffectrapportage (mer) uitte in 2021 stevige kritiek op het milieueffectrapport voor gasboringen bij het Friese Ternaard. Wat daarmee is gedaan, is onduidelijk.

Volgens deze Commissie mer - die in opdracht van het Rijk milieuvergunningen toetst - misten de plannen essentiële informatie over de gevolgen van gaswinning voor onder meer de natuur, broedvogelstand en bodemdaling. Ook was niet duidelijk hoeveel stikstof vrij zou komen bij de voorgenomen gaswinning in het Waddengebied. Het advies was dan ook om het rapport aan te vullen en opnieuw aan de commissie voor te leggen. Dat is alleen niet gebeurd, bevestigen zowel de commissie als het ministerie.