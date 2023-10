Onduidelijk of kerncentrale Borssele veilig kan opblijven

Volgens de wet moet de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele per 2033 sluiten, maar het kabinet wil de wet aanpassen. Kernenergie is inmiddels immers onderdeel van het klimaatbeleid. Maar het is nu voor de commissie "onduidelijk wat precies bij de wetswijziging hoort en wat niet", waardoor het lastig is een oordeel te vormen over veiligheid en mogelijke effecten op het milieu van het langer openblijven. Zo blijft ongewis of het wijzigen van de wet inhoudt dat exploitant EPZ alleen opnieuw een vergunning mag aanvragen, of dat de kerncentrale hoe dan ook langer open mag blijven.