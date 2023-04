Onderzoekers zien veel onderwaterleven tussen windmolens op zee

"De analyse laat zien dat de ontwikkeling van de soortsamenstelling nog steeds gaande is in het jonge windpark", laat De Rijke Noordzee weten. Ook dat is een samenwerkingsverband, dat is gericht op het versterken van de natuur in de Noordzee rond windparken. Het is opgericht door Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee, die erin samenwerken met bedrijven uit de windenergiesector en bijvoorbeeld netbeheerder TenneT.