Onderzoekers willen beschermingsmaatregelen voor de haai

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Actieplan Haaien- en Roggen. Dat actieplan stelt dat zodra bewezen is dat er gebieden zijn in Nederland die belangrijk zijn voor de haai, zoals een kraamkamer, dat de soort beschermingsmaatregelen verdient. Die zijn er nu namelijk helemaal niet. "Er mag nu in principe gewoon gevist worden op de haai. Er geldt geen teruggooiplicht." Dat is de eerste maatregel die Kingma zou willen zien. "Nu zijn ze vogelvrij. En het zijn kwetsbare soorten. Je kunt met een paar boten zo weer de hele populatie wegvissen. Dat willen we toch niet?"