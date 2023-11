Onderzoek: woningen door klimaatrisico mogelijk veel minder waard

© Sabine Bends via Pixabay

Woningen in Nederland zijn door klimaatrisico's mogelijk tot 325 miljard euro minder waard, waarschuwt Calcasa. Volgens de marktonderzoeker wordt de waarde van een woning tot nu toe vooral bepaald door vraag en aanbod, locatie en omvang en hebben klimaatrisico's slechts een beperkte invloed op de huizenprijzen. Calcasa onderzocht echter wat de mogelijke waardevermindering zou kunnen zijn als natuurrampen worden meegenomen in de prijzen.

In Nederland staan ongeveer 8,2 miljoen woningen met een totale waarde van zo'n 3,3 biljoen euro. Toezichthouder AFM waarschuwde eerder deze maand al over de risico's door klimaatverandering en gaf aan dat deze moeten worden meegenomen in de prijzen van huizen.