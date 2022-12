Vegan eten wordt populairder, maar met kerst eet Nederland vlees 

World Animal Protection juicht een plantaardig ‘Kerstdiernee’ toe. De dierenbeschermingsorganisatie deelt tips voor plantaardige kerstmenu’s en verkoopt een ‘goede foute kersttrui’ voor een statement aan de kerstdis. Julia Bakker, campagnemanager 'Dieren in de veehouderij' bij World Animal Protection: "Terwijl wij gezellig aan het kerstdiner zitten, brengen miljoenen dieren in Europa hun kerst door in veel te krappe kooien of megastallen, omdat wij graag vlees willen eten", zegt Bakker.