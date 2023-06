Onderzoek: uitstoot Oekraïne-oorlog gelijk aan die van België

De oorlog in Oekraïne heeft in het eerste jaar alleen al net zoveel schadelijke stoffen uitgestoten als België. Dat heeft de Nederlandse klimaatonderzoeker Lennard de Klerk berekend. Hij presenteert zijn bevindingen van zijn onderzoek woensdag tijdens klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in Bonn.

In totaal werden door de oorlog als gevolg van de Russische inval in Oekraïne 120 miljoen ton CO2-equivalenten aan uitstoot veroorzaakt. Daarbij wordt andere uitstoot zoals die van methaangas omgerekend naar CO2-uitstoot om gemakkelijker te kunnen vergelijken. Van die 120 miljoen ton is 19 miljoen ton veroorzaakt door oorlogshandelingen. Daaronder vallen beschietingen en bombardementen, maar het grootste deel is veroorzaakt door het brandstofverbruik voor militaire voertuigen.