Onderzoek toont aan: minder huismussen in tuin met pesticiden

Huismussen zijn minder te vinden in tuinen waarin pesticiden worden gebruikt. Over het algemeen ging het om zo'n 12 procent minder huismussen in tuinen met pesticiden, zien onderzoekers van de University of Sussex in het Verenigd Koninkrijk.

Als er specifiek onkruidbestrijder (glyfosaat) of slakkengif (metaldehyde) werd gebruikt, lag het aantal huismussen nog lager, respectievelijk 24,9 en 38,6 procent. Pesticiden hebben dus een significant effect op het leven van vogels, stellen de wetenschappers. Is een tuin in de stad of in het landelijk gebied wel de 'groene oase' die men denkt dat het is, vragen de onderzoekers zich af.