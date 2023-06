Onderzoek: schonere industrie kan, maar alleen na een fikse verbouwing

De relatief vervuilende productie van halffabricaten, zoals ruwijzer of aluminium, zou volgens het onderzoek weleens te duur kunnen worden. Andere landen zijn beter voorgesorteerd om goedkoop veel duurzame stroom te produceren die nodig is voor de basisindustrie. "Het is dan economisch voordeliger om halffabricaten te importeren", klinkt het. Voor de staalindustrie zien de onderzoekers bijvoorbeeld voor zich dat die stopt met het maken van ruwijzer, maar wel hoogwaardige staalproducten blijft maken.

Adriaansens maakte direct duidelijk dat ze het daar niet mee eens is. Volgens haar wordt "de kracht van de basisindustrie" onderschat. "Ik geloof niet dat er geen plek meer is voor de industrie waarvan hier wordt gezegd dat die verdwijnt", zei de minister. Ze erkent wel dat de basisindustrie verslaafd is aan fossiele brand- en grondstoffen. "Maar we hebben niet zomaar een nieuwe industrie en een nieuw energiesysteem." Volgens haar hebben consumenten ook aan de huidige industrie bijgedragen door hun consumptiegedrag. "Dit is een verslaving die we met elkaar in decennia hebben opgebouwd."