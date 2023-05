Onderzoek: parken vervuild met stoffen uit anti-vlooienmiddelen

De middelen komen vermoedelijk in parken terecht via honden en katten die daar rondlopen. Over de precieze effecten op de insectenpopulatie bestaat nog onduidelijkheid. "De effecten van in de parken aangetroffen cocktails van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen zijn door geen enkel toelatingscollege of onderzoeker ooit onderzocht", schrijven de onderzoekers.