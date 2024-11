Onderzoek op Saba, Mr Fenolijn en alle overige onderwerpen

Het wordt ook wel ‘The Unspoiled Queen’ genoemd. Het Caribische eiland Saba is met 13m2 piepklein en heeft prachtige koraalriffen, papegaaivissen, de Saba leguanen, roodsnavelkeerkringvogels en met Mount Scenery (887 meter) ook de hoogste berg van ons Koninkrijk. Toch is er maar weinig bekend over de biodiversiteit van Saba. Zeker niet van ‘het kleine spul’. Daarom gaan tientallen onderzoekers de komende tijd de soortenrijkdom van het eiland in kaart brengen. Van sprinkhanen tot kevers en van bijen en slakken tot springstaarten. De eerste expeditie is achter de rug, met nu al spectaculaire resultaten.