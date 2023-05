Onderzoek naar soorten blauwalg en gifstoffen in zwemwater

De onderzoekers nemen vanaf deze week tot 1 oktober elke week watermonsters uit de Grote Plas in de Delftse Hout. Ze meten onder andere of lucht- en watertemperatuur, CO2, stikstof en fosfaat invloed hebben op de groei van blauwalg. Ook watervlooien en parasieten worden bekeken. In de plas is een boei geplaatst die elke tien minuten de hoeveelheid blauwalg in het water meet. Waterschap Delfland, beheerder van de plas, vraagt zwemmers om niet te dicht bij de boei te komen want daardoor zouden meetgegevens worden verstoord.

Vanaf deze week hebben waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat ook de site zwemwater.nl weer in gebruik genomen. Op die internetpagina wordt in het zwemseizoen voortdurend bijgehouden hoe het is gesteld met de veiligheid en de waterkwaliteit van de ruim zevenhonderd officiële natuurwaterlocaties in Nederland. Zo is bijvoorbeeld in twee zwemplassen in Noord-Brabant, in Herpen en in Deurne, alweer blauwalg vastgesteld. Dat is opmerkelijk gezien de vele regenbuien en de lage temperaturen in de maand april.