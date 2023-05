Onderzoek naar oeverinsecten

Daarvoor is de onderzoeksgroep van Berg nu een onderzoek gestart. Met potvallen, die ze zowel op natuurvriendelijke oevers als op regulieren oevers plaatsen, kunnen ze in de gaten houden wat voor bodembeestjes er van de mestvrije oevers gebruik maken. Bij het openmaken van de eerste potval op de natuurvriendelijke oever is Berg enthousiast: "Je ziet veel loopkevers, wolfspinnen, emelten, noem maar op. Er zitten ook soorten tussen die gevoelig zijn voor mest, dus dat is al alvast een mooi resultaat". Om echt te zeggen wat natuurvriendelijk(ere) oevers betekenen voor het bodemleven moeten we ze nog wel in het lab analyseren. Zodra we de soortensamenstelling precies weten, kunnen we ook wat zeggen over het nut van natuurvriendelijke oevers.