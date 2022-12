Onderzoek naar Neuralink Elon Musk om vermeend dierenleed

Musk heeft ambitieuze plannen met Neuralink. Zo gaf hij vorige week aan implantaten te ontwikkelen die in het ruggenmerg worden aangebracht. Daarmee kunnen mensen met verlammingen toch in staat worden gesteld te bewegen. Ook worden oogimplantaten getest waarmee het gezichtsvermogen wordt verbeterd.

Voordat die chiptechnologie in mensen wordt gebruikt, worden de implantaten getest op dieren. Musk meldde vorig jaar al een draadloos implantaat in een aap te hebben aangebracht. Met die chip in zijn hersenen kon de aap met zijn gedachten een videogame besturen. Eerdere kritiek op op een slechte behandeling van proeven met apen schoof Neuralink terzijde.