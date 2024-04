Onderzoek naar massasterfte kreeften in Oosterschelde

Wageningen University & Research (WUR) gaat opnieuw onderzoek doen naar de massale sterfte van kreeften in de Oosterschelde, meldt de NOS. De oorzaak daarvan is nog grotendeels onbekend. "Aan de buitenkant van de kreeft is niets te zien, maar veel dieren zijn slap en inactief. Er is iets aan de hand, maar we weten niet wat", zegt onderzoeker Jildou Schotanus.