Onderzoek naar gemodificeerd gras als oplossing voor CO² probleem

Carbon-Alert plant in Colombia het zogenaamde Juncao-gras. Deze plant, ook wel gigantisch gras genoemd, komt uit de Afrikaanse tropen en werd gemodificeerd in China. Het groeit onder warme omstandigheden zeer snel, tot wel 5 meter in 2 maanden. Nog belangrijker: het neemt extreem veel CO² op, ontdekte de Chinese onderzoeker Lei Xuejun, directeur van het Carbon Cycle Research Center aan de Central South University of Forestry and Technologie in Hunan. Carbon-Alert wil de plant gedeeltelijk vloeibaar maken en injecteren onder het grondwater. Hierdoor verdwijnt alle CO² die de plant uit de lucht haalde in de grond: een versnelde vorm van veenvorming.