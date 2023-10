Onderzoek naar de mysterieuze draaihals

Op de Loenermark op de Veluwe doet de draaihals het relatief goed, maar onderzoekers weten niet precies waarom. Waarschijnlijk spelen de mieren - hun favoriete voedsel - in het gebied een belangrijke rol. De soorten en aantallen mieren worden daarom op dit moment nauwkeurig in kaart gebracht. Om te begrijpen welke soorten mieren belangrijk zijn voor de draaihals wordt ook de inhoud van hun nesten - waar prooiresten in zitten - bestudeerd.

De draaihals is een specht, maar heeft een relatief kleine en zwakke snavel. Daardoor kunnen ze niet zelf nesten uithakken in bomen. Ze gebruiken daarom graag oude holen van andere spechten. Het is niet makkelijk bij de inhoud van zo’n nest te komen, maar daar is iets op bedacht. In de nestholte, die natuurlijk op het moment van onderzoek niet in gebruik is, wordt water gegoten, waarna de slurrie die ontstaat wordt overgeheveld uit het nest.