Onderzoek: honden krijgen ook tranen in ogen van geluk

22 aug. 2022 - 13:58

Dat verbaast me niet echt. Dieren kunnen ook huilen van verdriet. Mijn tante de dierenarts had een fjordenpaardje. Als het al zag dat dat het vervoerd moest worden in de kar naar een ander weitje, stroomden de tranen over zijn wangen. Of hij stapte huilend uit de kar. Nee, het kwam niet van de wind. Mijn tante was er van overtuigd. Ik ook trouwens.