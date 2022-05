Onderhandelen over de bescherming van biodiversiteit

In het Chinese Kunming moet dit najaar een verdrag worden gesloten voor het beschermen van de biodiversiteit. En dat is hard nodig want de natuur staat wereldwijd enorm onder druk. Het moet een soort ‘Parijs-akkoord’ worden over biodiversiteit. Deze week sprak de Tweede Kamer over de Nederlandse bijdrage aan deze overeenkomst. Evi Vet is jongerenvertegenwoordiger biodiversiteit en voedsel bij de Verenigde Naties en volgt de onderhandelingen op de voet.

Een miljoen van de naar schatting acht miljoen soorten op aarde wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit het in 2019 verschenen rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Zo dreigt het koraal wereldwijd te verdwijnen. Belangrijkste oorzaak hiervan is klimaatverandering. Riffen worden vaak omschreven als het tropisch regenwoud van de oceanen, omdat ze het leefgebied vormen voor een duizenden soorten, waaronder een tot wel een kwart van alle vissoorten.

Koraaldriehoek © Alan Powderham

Kunming

Dit jaar worden de internationale biodiversiteitsdoelen tot 2030 vastgelegd. In het Zwitserse Genève werd de afgelopen weken onderhandeld over het verdrag, dat later dit jaar op de COP15-conferentie in China moet worden gesloten. Een van de doelen, die de meeste landen ondersteunen, is om 30% van het land en water wereldwijd te beschermen en te herstellen. De vraag is wat de waarde is van deze papieren verklaring. Want tot nu toe zijn de meeste doelstellingen, die bij de vorige grote VN-biodiversiteitstop (in het Japanse Aichi) zijn vastgesteld, niet behaald.

© amazone, bron: pixabay

Geld

Net als bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord zijn de financien misschien wel het grootste struikelblok. Ofwel, wie gaat de maatregelen op het gebied van natuurbescherming betalen? Bij de top in Genève hebben de ontwikkelingslanden meer financiele ondersteuning gevraagd. Juist in de wat armere landen is de biodiversiteit heel hoog en staat er dus veel op het spel.

Grutto

Ook in Nederland gaat het niet goed met de biodiversiteit. Sterker nog, nergens in Europa gaat het zo slecht als hier. Op dit moment is er nog maar 15 procent over van de inheemse planten- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. Veel bijen- en vlindersoorten zijn extreem bedreigd en zelfs onze Nationale vogel de grutto dreigt te verdwijnen uit Nederland. Vorig jaar heeft een groep wetenschappers, in opdracht van het ministerie van LNV, een rapport gepresenteerd dat moet zorgen dat Nederland uit dit ‘natuurdal’ komt.

Rutte naar China

Bij het commissie debat in de Tweede Kamer is deze week afgesproken dat Nederland zich nog harder zal maken tegen de wereldwijde ontbossing. Verder is er gesproken over het instellen van een Nationale Biodiversiteitsgezant. Iemand die zich gaat inzetten voor het maken van afspraken over natuurbescherming. Nederland heeft trouwens al jaren een klimaatgezant. Verder lijkt Nederland dit najaar met een zware delegatie naar de natuurtop in China te gaan. Zo zou ook premier Mark Rutte van plan zijn om naar de conferentie af te reizen.

Mark Rutte © Mark Rutte - Bron Pixabay