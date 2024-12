Platanen saai? Onder de schors zit volop leven!

“Dit onderzoek was eigenlijk een hobbyproject”, vertellen Gerrit Groeneweg en Vera Vandenbulcke. Het gepensioneerde echtpaar onderzocht vijf jaar lang zo’n duizend platanen in de omgeving van Bergen op Zoom. Platanen zijn loofbomen met een typische camouflageprint bast. Onder de losse stukken schors zochten ze naar overwinterende dieren.

Plataannetwants

“Het begon allemaal met de plataannetwants”, vertelt Geert enthousiast. Een schitterend wantsje met een netachtig schild boven op het zwarte lichaampje. “Het insect komt van oorsprong uit Noord-Amerika, kwam in 1964 in Italië terecht en werd in Nederland voor het eerst in Zuid Limburg in 2008 gezien.

Wij wilden weten of ze ook in Bergen op Zoom leefden.” Dat bleek het geval te zijn, tijdens hun vijfjarige onderzoek zagen ze het diertje zelfs sterk toenemen. Zorgwekkend is dat echter niet. “Er zijn geen aanwijzingen dat hij schadelijk is voor de natuur, ze eten alleen van de plataan.”

Gerrit Groeneweg en Vera Vandenbulcke zoeken insecten onder plataanschors © Gert Elbertsen

Veel leven onder de schors

Naast plataannetwantsen vonden Gerrit en Vera een hele hoop ander leven onder plataanschors. “We vonden in totaal 38 wantsensoorten, 19 lieveheersbeestjes, zo’n 10 soorten loopkevers, 40 soorten spinnen, verschillende duizendpoten en springstaarten en nog veel meer.”

Dat is opvallend, want vaak wordt aangenomen dat platanen weinig bijdragen aan de biodiversiteit. “We hebben laten zien dat een scala aan soorten overwintert onder de schors van platanen. Wat meer waardering voor de boom is op z’n plek.

plataannetwantsen © Vera Vandenbulcke en Gerrit Groeneweg