Oerbossen kap in Finland en Zweden, WWF slaat alarm

27 en 28 januari organiseert de Europese Commissie een workshop over het behoud van oerbossen in Helsinki. In het licht van die workshop, en de discussies die eraan verbonden zijn, waarschuwt het WWF in een rapport dat donderdag uitkwam voor de noodzaak van dringende actie. “De Green Deal van de EU stelt een duidelijk doel: de laatste overgebleven oerbossen in Europa moeten strikt worden beschermd”, legt het WWF uit. Hun rapport brengt zorgwekkende trends wat betreft deze bescherming aan het licht. Het lijkt er namelijk op dat de Finse en Zweedse regeringen mazen in de wet gebruik om houtkap toe te staan in bossen die eigenlijk beschermd zijn. Het gaat om duizenden hectares bos met een hoge beschermingswaarde per jaar. De kap van deze oerbossen heeft serieuze gevolgen voor klimaatstabiliteit, biodiversiteit en ecologische gezondheid op de lange termijn.