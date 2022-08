Ondanks droogte blijft het gebruik grondwater stijgen

Door de uitzonderlijke droogte zijn de weilanden in april 2020 al zo hard als beton

De grondwaterstanden zijn op dit moment op veel plaatsen laag tot zeer laag. Toch wordt er gemiddeld steeds meer grondwater opgepompt. In de afgelopen zes jaar was dat per jaar gemiddeld bijna 1,1 biljoen liter. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.