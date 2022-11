Ondanks de herfst heeft Oost-Nederland nog steeds tekort aan neerslag

In tegenstelling tot het westen en noorden van het land, heeft Oost-Nederland nog steeds te maken met een neerslagtekort. Het tekort is zelfs veel hoger dan in de 5 procent droogste jaren, aldus waterschap Vechtstromen. Dat betekent dat de grondwaterstand ook nog veel te laag is, want de zandgronden in het gebied zijn helemaal afhankelijk van regenbuien.