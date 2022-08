Onbekende stof in Maas is afkomstig van algen en planten

WML overlegt momenteel met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), die toezicht houdt op de drinkwatervoorziening, over het weer terugschakelen naar de oude situatie. Daarbij wordt drinkwater weer zoals eerder uit de Maas gewonnen. Voor een deel van Limburg was de winning van Maaswater sinds 12 juli vervangen door bronwater. Het nadeel daarvan is, dat dit water harder is.