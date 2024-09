Onbekend welke gifstoffen in de Maas worden geloosd

Industrieel afvalwater wordt zowel via de riolering als direct in rivierwater geloosd. Daarvoor hebben bedrijven een vergunning nodig. Maar volgens RIWA-Maas is een groot deel van de bestaande lozingsvergunningen verouderd. In verouderde vergunningen is vaak slechts een beperkt aantal verplicht te meten stoffen opgenomen. Daardoor is het niet zichtbaar welke schadelijke stoffen bedrijven mogelijk nog meer lozen.