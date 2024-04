Onbegrip over uitstel gasbesluit Eerste Kamer

In Groningen is met onbegrip en bezorgdheid gereageerd op het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel over de definitieve sluiting van het Groninger gasveld voorlopig niet te behandelen. Een meerderheid van de senatoren is niet helemaal overtuigd dat de leveringszekerheid voldoende verzekerd is. Provinciale Staten willen de kwestie woensdag nog bespreken. "We kunnen dit niet accepteren", staat in een verklaring die is ondertekend door negen fracties.

Commissaris van de Koning René Paas is bezorgd over de "plotselinge uitstelbeweging" van de Eerste Kamer. "Juist het argument van leveringszekerheid is in de afgelopen jaren vaak misbruikt om de belangen van Groningers te negeren. Niet opnieuw. Definitieve sluiting van de gasputten in Groningen is essentieel. En het is beloofd." Hij doet een klemmend beroep op alle fracties in de senaat om dit in de wet vast te leggen.