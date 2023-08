Omwonenden Tata Steel gaan in hoger beroep in uitstootzaak

De rechter oordeelde hierover dat de provincie Noord-Holland heeft gehandeld binnen haar beleidsvrijheid bij het aanpassen van de uitstootnorm. Maar daar zijn de omwonenden van de fabriek het niet mee eens. "Dit is de werkelijkheid op zijn kop", reageert Jan de Jong van stichting Schapenduinen. De Jong woont op landgoed Schapenduinen in Bloemendaal, niet ver van Tata Steel. Hij is een van de belangrijkste lokale tegenstanders van de staalfabriek.