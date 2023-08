Omwonenden stellen Tata Steel aansprakelijk voor schade aan gezondheid

Bestuurslid Jaap Venniker van FrisseWind.nu bevestigt na een bericht in het Noordhollands Dagblad dat zijn stichting een aansprakelijkheidsstelling naar Tata heeft gestuurd. De stichting doet dat namens iets meer dan 1400 mensen. Dit zijn mensen die in de buurt van de fabriek wonen of daar hebben gewoond, maar ook oud-werknemers van Tata. "Rond de fabriek wonen jonge gezinnen, kinderen, in totaal bijna 50.000 mensen die dagelijks last hebben van de uitstoot. Omwonenden kregen bijvoorbeeld bronchitis of kanker. Sommige mensen willen weg uit het gebied maar hebben daar de middelen niet voor", aldus Venniker.

Tata Steel in IJmuiden is door omwonenden aansprakelijk gesteld voor de gezondheidsschade die ze zouden hebben geleden door de uitstoot van de staalfabriek. Dat is de stap die nodig is voordat ze naar de rechter kunnen gaan voor een schadeclaim.

Tijd om in gesprek te gaan

Nu Tata officieel aansprakelijk is gesteld, heeft het bedrijf enkele weken de tijd om met FrisseWind.nu te gaan praten. "De kans dat ze dat gaan doen, schatten wij echter niet heel groot in. Dan staat de gang naar de rechter open", zegt Venniker. Hij wil geen uitspraken doen over de hoogte van de schadevergoeding, en dus ook niet over het totale bedrag dat het bedrijf zou moeten betalen als de claim wordt toegewezen, "maar Tata moet het wel kunnen voelen in de portemonnee".

Reactie Tata Steel

Tata Steel laat in een reactie weten: "Ook voor ons zijn gezondheid en een schone leefomgeving, net als voor omwonenden en andere belanghebbenden, een belangrijk onderwerp. Feedback en suggesties daarover nemen we zeker mee in het voortdurend beter maken van onze fabrieken en verminderen van uitstoot van stof, geluid en geur."

Het bedrijf werkt er naar eigen zeggen aan om de uitstoot te verminderen. "Zo willen wij blijven bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de IJmond. Dat is wat omwonenden en ook wijzelf willen en daar blijven we graag over in gesprek."