Omgeving fabriek Chemours blijkt sterk vervuild

Op de bladeren van planten en op gras in een omtrek van meer dan een kilometer rond de fabriek is de concentratie GenX volgens de wetenschappers zo hoog dat het een mogelijk gevaar vormt voor de gezondheid.

Omwonenden van het bedrijf Chemours - het vroegere DuPont - doen er goed aan geen fruit en groenten uit eigen tuin meer te eten. De omgeving van de Dordtse teflonfabriek is namelijk veel sterker verontreinigd met het giftige GenX dan werd verondersteld, meldt de Volkskrant vrijdag.

De discussie over de veiligheid van Chemours voor werknemers en omwonenden sleept al vele jaren en leidt geregeld tot bemoeienis van de overheid. Vorig jaar raakte Chemoursin opspraak omdat het bedrijf tussen 2000 en 2010 te veel van de kankerverwekkende stof C8 in de rivier Beneden-Merwede had geloosd.

