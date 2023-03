OM onderzoekt mogelijk valse berekening uitstoot Lelystad Airport

De Overijsselse stichting HoogOverijssel deed twee jaar geleden aangifte van mogelijk gesjoemel met cijfers door ambtenaren en adviesbureaus. "We zijn woensdag door het OM ingelicht over het onderzoek en zijn nu natuurlijk heel blij", zegt stichtingsvoorzitter Jan Rooijakkers. "We hebben het OM in de afgelopen jaren heel veel informatie verstrekt, al hebben we nog steeds niet alle rapporten waar we het ministerie van Infrastructuur om hebben gevraagd. Misschien dat het OM die cijfers nu krijgt."