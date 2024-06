OM kritisch over handelen doden wolf in Wapse, maar geen vervolging

Volgens het OM hebben betrokkenen niet juist gehandeld. Zo volgde de man en zijn zoon niet het advies op om het hek van het perceel open te zetten zodat de wolf kon ontsnappen. Toen de man zich binnen het afrastering begaf is hij gebeten door de wolf. "Door vervolgens de confrontatie aan te gaan met het wilde dier, zijn er gebeurtenissen in gang gezet waardoor de wolf uiteindelijk doodgeschoten is", aldus het OM.

Uiteindelijk besloot de loco-burgemeester de wolf door de politie te laten doodschieten. Voorafgaand hieraan hadden de loco-burgemeester en de burgemeester een deskundige moeten raadplegen, meent het OM. Advies inwinnen van twee agenten vindt het OM niet voldoende. "Geen van hen had specifieke kennis over de wolf."

De wolf is een beschermde diersoort. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag die worden gedood. Bijvoorbeeld als een acute levensbedreigende situatie ontstaat voor mensen. Of als het gaat om een zogenoemde probleemwolf. Maar daar was in dit geval geen sprake van, vindt het OM.