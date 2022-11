Olympische Chef d'emission

De Olympische Spelen van 2024 in Parijs krijgen een primeur: naast de gebruikelijke Chef de Mission is zeilkampioen Marcelien de Koning aangesteld als ‘Chef d’emission’ van NOC*NSF. De Koning gaat zich niet alleen bezighouden met de duurzaamheid van ‘TeamNL’ tijdens de spelen in Parijs, maar ook breder, met de vraag hoe de sportwereld kan bijdragen aan uitdagingen op het gebied van duurzaamheid voor de hele maatschappij. De Koning is drievoudig wereldkampioen en samen met Lobke Berkhout winnaar van olympisch zilver in Beijing in de 470-klasse.

“Toen NOC*NSF op zoek ging naar een Chef d’emission, om de duurzaamheid te promoten, leek het wel of ze mijn cv hadden opgeschreven”, zegt De Koning met een vette knipoog. “Ik hoefde alleen nog maar mijn naam erboven te zetten. Niet alleen in mijn sport, ook daarbuiten ben ik erg met duurzaamheid bezig; met voeding, water, energie … Ik denk dat sporters daar een goede voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor iedereen die als toeschouwer van die sport geniet.”

Bereik

‘’We hebben een verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de uitstoot die we veroorzaken met de internationale uitzendingen van TeamNL”, zegt ook Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF. “Maar we willen verder gaan. We stellen deze Chef d’emission aan omdat we zelf willen reduceren en anderen willen bewegen tot duurzamer gedrag. Sport heeft een enorme potentie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Met name omdat je met sport de halve wereldbevolking kan bereiken.’’

Volgens Hendriks maken sporters zich ook echt druk om duurzaamheid. “Sommigen zetten zich in voor schonere oceanen, anderen zijn bezig met de herkomst van hun voedsel of hun sportkleding. Dat is voor ons nog een reden om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten.’’

Zichtbaar maken

“Er is nog veel winst te behalen voor sport om een duurzaamheidspodium te zijn”, denkt De Koning. “Er zijn al veel mooie initiatieven binnen de sportwereld. Zo willen 1500 sportverenigingen via het Sportakkoord hun club verduurzamen. Het is tijd om zulke initiatieven meer zichtbaar te maken en anderen daarmee te inspireren.’’