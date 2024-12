Olifantenpolo is terug in Nepal, ondanks protesten dierenorganisaties

Dierenorganisaties proberen te voorkomen dat een festival in Nepal eind december olifanten inzet om polo en voetbal te spelen. Onder meer World Animal Protection Nederland roept de Nepalese overheid vandaag in een brief op om maatregelen te nemen.

Olifantenpolo wordt sinds 1982 gespeeld op het Chitwan Elephant and Tourism Festival in Nepal. Na aanzwellende kritiek van dierenorganisaties en door de COVID-pandemie, werden er sinds 2019 geen olifanten meer gebruikt voor deze activiteiten. De huidige festivalorganisatoren hebben olifantenpolo, -voetbal en races deze kerst echter weer op het programma gezet.

Een zorgelijke ontwikkeling, stelt World Animal Protection Nederland. Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren: ‘Het is absurd dat olifanten tijdens een festival worden ingezet voor polo, voetbal en races, terwijl we al jaren tegen de uitbuiting van olifanten vechten. Olifanten zijn gevoelige en intelligente dieren, die totaal ongeschikt zijn om in gevangenschap te leven. Het is ongelofelijk maar helaas ook overduidelijk dat deze boodschap nog niet overal is doorgedrongen.’

Zorgen over olifantenwelzijn

Het festival is van plan om tachtig olifanten in te zetten voor de spelen. World Animal Protection stuurt vandaag samen met tientallen organisaties en experts een brief aan het Nepalese ‘Department of National Park and Wildlife Conservation', met als hoofdoproep om de olifanten van het festivalprogramma te schrappen en olifantenentertainment uit te faseren.

Kuijpers: ‘We maken ons ernstig zorgen over het welzijn van de olifanten gedurende de spelen. Bij vorige festivaledities zagen we dat trainers scherpe stokken gebruikten om de dieren te forceren om te spelen. En daar blijft het helaas niet bij. Elke olifant die in het toerisme of entertainment wordt gebruikt, heeft al jong een wrede training moeten ondergaan waarbij ze zwaar worden mishandeld totdat ze mensen gehoorzamen. Daarom gaat onze oproep aan de Nepalese overheid verder dan dit festival alleen, en verzoeken we met klem om entertainment met olifanten in het gehele land aan banden te leggen.’

Regels olifantenpolo

Olifantenpolo volgt soortgelijke regels als reguliere polo, maar dan met een smaller veld. Twee mensen berijden de olifant; een speler en een mahout (de trainer van de olifant) die het dier ‘bestuurt’. Elk team heeft vier spelers en vier olifanten die moeten scoren in het doel van de tegenstander.

Het Chitwan Elephant and Tourism Festival vindt jaarlijks plaats van 26 december tot en met 30 december.